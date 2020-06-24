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Военнослужащие стран бывшего СССР на параде Победы в Москве — видео

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Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (11)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200624/14407758/Voennosluzhaschie-stran-byvshego-SSSR-na-parade-Pobedy-v-Moskve--video.html

Сегодня на Красной площади состоялся, пожалуй, самый ожидаемый парад Победы последних лет! Дело не только в круглой дате — 75 лет, но и в масштабе торжества!

В этом году 13 стран объединились, чтобы отметить общую победу над нацистским врагом.

Так, в праздничном марше приняли участие военнослужащие Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. 

Всего же в торжественном шествии были задействованы почти 15 тысяч военнослужащих, более 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

Торжества, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, сегодня завершатся праздничным салютом на Лужнецкой набережной столицы. Залпы прогремят в 23.00.

Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (11)
Теги:
Россия, Москва, СССР, Военнослужащие, Парад Победы, День Победы



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