Самые зрелищные моменты юбилейного парада Победы в Москве — видео

Сегодня на Красной площади состоялся военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В праздничном марше приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

В этот день 13 стран объединились, чтобы отметить общую победу над нацистским врагом!

Так, приехали поучаствовать в торжестве лидеры и военнослужащие Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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Праздник, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершится ярким салютом на Лужнецкой набережной. Залпы прогремят ровно в 23.00.