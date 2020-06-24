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Самые зрелищные моменты юбилейного парада Победы в Москве — видео

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Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (12)
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https://uz.sputniknews.ru/video/20200624/14408694/Samye-zrelischnye-momenty-yubileynogo-parada-Pobedy-v-Moskve--video.html

Сегодня на Красной площади состоялся военный парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В праздничном марше приняли участие более 14 тысяч военнослужащих, свыше 200 единиц техники и 75 летательных аппаратов.

В этот день 13 стран объединились, чтобы отметить общую победу над нацистским врагом!

Так, приехали поучаствовать в торжестве лидеры и военнослужащие Азербайджана, Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана, Китая, Молдовы, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

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Праздник, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, завершится ярким салютом на Лужнецкой набережной. Залпы прогремят ровно в 23.00.

Тема:
Торжества по случаю 75-летия Великой Победы (12)
Теги:
Великая Отечественная война, Россия, Москва, Парад Победы, День Победы



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