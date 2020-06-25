Торжественно и продуктивно: как прошел двухдневный визит Мирзиёева в Москву

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Президент Узбекистана 23-24 июня посетил российскую столицу по приглашению Владимира Путина. Шавкат Мирзиёев провел двусторонние переговоры, а также принял участие в параде в честь 75-летия Победы над фашизмом.
Узбекский лидер прибыл с рабочим визитом в Россию накануне торжественных мероприятий 23 июня. Он провел переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В частности, Мирзиёев поблагодарил за приглашение и в свою очередь выразил надежду, что президент РФ посетит Узбекистан и ознакомится с открывшимся в Ташкенте мемориальным комплексом, посвященным юбилею Победы над фашизмом.
Пресс-служба президента Узбекистана
В среду, 24 июня, вместе с главами других государств, Шавкат Мирзиёев принял участие в параде на Красной площади и в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата у кремлевской стены.
В завершении визита узбекский лидер посетил сквер имени Ислама Каримова в центре Москвы и возложил венок к памятнику первому президенту республики.
Самые яркие моменты рабочей поездки Шавката Мирзиёева в столицу России смотрите в нашем видео.