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"Российская угроза", или как Германия сама себе вредит, выступая против РФ

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200625/14416532/Rossiyskaya-ugroza-ili-kak-Germaniya-sama-sebe-vredit-vystupaya-protiv-RF.html

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр призвала выработать общее с НАТО понимание "российской угрозы". По ее мнению, этот вопрос — решающий для альянса.

"Россия должна четко понять, что мы в Европе и НАТО сильны, мы последовательны в наших действиях, мы хотим всерьез работать над угрозой, которая исходит от России”, — заявила Крамп-Карренбауэр.

Между тем не все немецкие политики согласны с такой жесткой позицией. В Берлине все чаще призывают к нормализации отношений с Россией.

Бывший федеральный канцлер ФРГ Герхард Шредер.
Сергей Гунеев
Экс-канцлер Германии призвал отменить антироссийские санкции

Главный аргумент — выгодность сотрудничества с РФ как с важным партнером.

Как считают немецкие политические деятели, заявления Крамп-Карренбауэр наносят вред самой Германии: страна теряет дополнительную прибыль, поскольку в подобных условиях немецкий бизнес попросту боится иметь дело с российским.

Подробности — в видеосюжете!

Теги:
Угрозы, Россия, НАТО, Германия



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