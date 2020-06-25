"Российская угроза", или как Германия сама себе вредит, выступая против РФ

"Россия должна четко понять, что мы в Европе и НАТО сильны, мы последовательны в наших действиях, мы хотим всерьез работать над угрозой, которая исходит от России”, — заявила Крамп-Карренбауэр.
Между тем не все немецкие политики согласны с такой жесткой позицией. В Берлине все чаще призывают к нормализации отношений с Россией.
Главный аргумент — выгодность сотрудничества с РФ как с важным партнером.
Как считают немецкие политические деятели, заявления Крамп-Карренбауэр наносят вред самой Германии: страна теряет дополнительную прибыль, поскольку в подобных условиях немецкий бизнес попросту боится иметь дело с российским.
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