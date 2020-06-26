История "калининградской золушки": от парада до награды

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Девушку, которая потеряла туфельку во время парада, но не сбила строевой шаг, а продолжила маршировать, наградили памятным знаком.
Участница парада из Калининграда 26-летняя Ксения Кальчинская потеряла правую туфлю во время маршировки.
За проявленную выдержку, командующий Балтфлота вручил девушке памятный знак, грамоту и цветы. "Калининградскую золушку" наградили перед строем мичманов и офицеров.
В нашем коротком видео - тот самый момент, когда Ксения марширует босиком.