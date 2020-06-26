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Автомобилисты в Кемерово устроили флешмоб ко Дню Победы

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На берегу реки кемеровские водители выстроили свои машины в форме цифры 75 – в честь годовщины Великой Победы.

В российском городе Кемерово водители авто решили организовать совместную праздничную акцию. Они съехались к берегу реки Томь и выстроили свои машины в форме цифры 75 – в честь годовщины Великой Победы. А в это самое время в небе над этими автомобилями пролетел парашютист со Знаменем Победы и приземлился на импровизированную площадку.

Машин было 300, а площадь знамени - 250 квадратных метров. Это позволило установить участникам флешмоба рекорд. Правда, пока только местный.

Кадры мероприятия с земли и воздуха – смотрите в нашем видео.




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