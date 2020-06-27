Добровольцы рассказали об испытаниях вакцины от коронавируса — видео

Клинические испытания вакцины, созданной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи и Минобороны РФ, начались 18 июня в госпитале Бурденко. Спустя пять дней к первым 18 добровольцам присоединилась вторая группа.

Один из добровольцев рассказал, что его родственники недоумевали, зачем соглашаться испытывать вакцину на себе. На что он ответил: "Кто же еще?".

За состоянием всех людей, решивших принять участие в эксперименте, постоянно следят врачи. На данный момент негативных влияний не отмечено.

Напомним, данная вакцина была разработана при участии Минобороны России, поэтому в первую группу вошли солдаты-контрактники. Затем к ним присоединились гражданские лица, в том числе девушки.