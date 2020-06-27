Нет права обвинять других: Захарова про доклад Госдепа о контроле над вооружениями

Помощник госсекретаря США по международной безопасности и нераспространению Кристофер Форд подготовил обзорный доклад, в котором в частности утверждалось, что Россия на протяжении последних десятилетий якобы подходила выборочно к соблюдению обязательств в сфере контроля над вооружениями, а в том, что касается двусторонних договоренностей с Вашингтоном, "даже видит потенциальное преимущество в нарушениях".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США не имеют ни морального, ни юридического права обвинять других в несоблюдении договоренностей по контролю над вооружениями.

"Для этого предусмотрены соответствующие механизмы проверки контроля, в отдельных случаях созданы специализированные международные организации, — сказала Захарова на брифинге. — Их (Соединенных Штатов Америки. — Прим. ред.) стремления присвоить себе эту функцию бесперспективны".

Цель всего этого, по словам официального представителя МИД, очевидна: сформировать негативный образ России как некоего злостного нарушителя международных обязательств над вооружениями и, возможно, таким образом отвлечь внимание мировой общественности от реальных шагов США по демонтажу системы договоров в данной области.

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