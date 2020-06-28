"Алые паруса" в Санкт-Петербурге — как прошел самый ожидаемый выпускной в РФ

В Санкт-Петербурге состоялся праздник выпускников "Алые паруса". В этом году торжество проходит в 52-й раз!

Отличительная особенность этого мероприятия в том, что в этот раз оно прошло в формате онлайн-трансляции.

Кроме того, из-за пандемии COVID-19 пришлось перенести и дату торжества — изначально оно должно было состояться в ночь с 21 на 22 июня на Дворцовой площади. Позднее площадку перенесли в Финский залив.

Корабль под алыми парусами — символ грандиозного праздника выпускников, проводимого с 1958 года в Северной столице России.

В этом году у него есть особый смысл: исполнилось 140 лет со дня рождения автора знаменитой повести "Алые паруса" Александра Грина.

Шоу получилось действительно яркое: перед выпускниками выступили самые известные артисты эстрады (группа "Звери", Дима Билан, Вера Брежнева и другие), а в конце ночного небо Санкт-Петербурга озарил грандиозный праздничный салют!

Отметил, что фестиваль "Алые паруса" уже давно признан за рубежом, как один из самых ярких шоу. Об этом говорят три награды, присужденных авторитетным жюри мирового конкурса Best Event.

Как прошел один из самых долгожданных выпускных вечеров России — смотрите в видео!