Военные РФ перехватили над Черным морем самолеты-разведчики США — видео

Иностранные разведывательные самолеты, приближающиеся к российским границам, вовремя заметили дежурные силы ПВО Южного военного округа.
Для перехвата американских разведчиков в воздух был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота.
Военные отогнали патрульный самолет Р-8А "Посейдон", стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, не допустив тем самым нарушения государственной границы России.
Отмечается, что российская сторона действовала "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".
Как это было — смотрите в нашем видео!