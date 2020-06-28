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Военные РФ перехватили над Черным морем самолеты-разведчики США — видео

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Sputnik Узбекистан
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Минобороны РФ опубликовало кадры перехвата американских самолетов-разведчиков российским Су-30 над нейтральными водами Черного моря.

Иностранные разведывательные самолеты, приближающиеся к российским границам, вовремя заметили дежурные силы ПВО Южного военного округа.

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Для перехвата американских разведчиков в воздух был поднят истребитель Су-30 морской авиации Черноморского флота.

Военные отогнали патрульный самолет Р-8А "Посейдон", стратегический самолет-разведчик RC-135 и самолет-заправщик КС-135 ВВС США, не допустив тем самым нарушения государственной границы России. 

Отмечается, что российская сторона действовала "в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства".

Как это было — смотрите в нашем видео!

Теги:
ВВС США, разведчики, черное море, Минобороны РФ



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