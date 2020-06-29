Как приют для животных в России спасает цирковых зверей — видео

Питомник К-9 в Иркутске начинал свою работу как пристанище для бездомных кошек и собак, однако со временем выяснилось, что в спасении нуждаются не только они.

Со временем в приют стали принимать диких животных, которых бывшие хозяева и владельцы цирков оставили на произвол судьбы.

Теперь большая часть новых подопечных питомника — бывшие цирковые артисты.

Сейчас здесь живут три льва и три медведя, которые развлекали людей и со временем оказались не нужны своим работодателям.

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