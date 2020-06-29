Грация и мощь: полет российских Ту-142 над Арктикой — видео

Самолеты находились в воздухе 11 часов, рассказали в Министерстве обороны РФ.
На некоторых этапах маршрута российских военных сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и F-22 ВВС США.
Истребительно-авиационное прикрытие осуществляли истребители-перехватчики МиГ-31.
Отметим, что дальняя авиация России регулярно совершает полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.
Они всегда проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, в первую очередь, без нарушения границ других государств.