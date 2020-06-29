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Грация и мощь: полет российских Ту-142 над Арктикой — видео

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YouTube / Минобороны России
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Sputnik Узбекистан
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Семь дальних противолодочных самолетов Ту-142МК совершили плановые полеты над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей, а также северной части Тихого океана.

Самолеты находились в воздухе 11 часов, рассказали в Министерстве обороны РФ.

YouTube / Минобороны России
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На некоторых этапах маршрута российских военных сопровождали истребители F-16 ВВС Норвегии и F-22 ВВС США.

Истребительно-авиационное прикрытие осуществляли истребители-перехватчики МиГ-31.

Отметим, что дальняя авиация России регулярно совершает полеты над акваториями Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей. 

Они всегда проходят в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, в первую очередь, без нарушения границ других государств.

Теги:
самолет, Минобороны РФ



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