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Российский МИД опроверг журналистские домыслы о "сговоре" России с талибами

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Ruptly / Sputnik / nytimes.com / twitter.com/realDonaldTrump
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Разведка США признала недостоверной информацию NYT о "сговоре" России с талибами. Подробнее в нашем видео.

Американская разведка сочла недостоверными данные, что российская военная разведка якобы предлагала вознаграждение связанным с талибами боевикам за нападения на американских военных в Афганистане, заявил президент США Дональд Трамп.

Ранее информацию о "сговоре" Москвы с запрещенным в России движением "Талибан" опубликовала американская газета The New York Times. В материале не приводится никаких доказательств, только ссылки на анонимные источники в американских спецслужбах.

Российский МИД сразу же опроверг публикацию, назвав ее вбросом.

Раскритиковал статью и Дональд Трамп. Он заявил, что статья является "заказухой" и попыткой "выставить республиканцев в плохом свете". Оправдываться пришлось даже самим талибам: они выпустили официальное опровержение.

 




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Разведка США признала недостоверной информацию NYT о сговоре России с талибами
Российский МИД опроверг журналистские домыслы о "сговоре" России с талибами
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