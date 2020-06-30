Символ общей памяти: мемориал Советскому солдату открылся подо Ржевом — видео

Президенты России и Беларуси во вторник приняли участие в церемонии открытия мемориала подо Ржевом. Памятник построили по инициативе ветеранов на народные деньги.

В ходе выступления Путин заявил: Россия не допустит, чтобы подвиг советского народа в борьбе с нацизмом был затерт ложью и фальсификациями.

"Ржевский мемориал — еще один символ нашей общей памяти, символ преклонения перед великим и самоотверженным подвигом солдата-героя, солдата-освободителя, солдата-победителя, солдата, который спас Европу и весь мир от нацизма. Время не властно над этим подвигом и он никогда не должен, не может быть забыт, и уж тем более, затерт, замазан ложью и фальсификациями. Мы такого не допустим", — сказал российский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, в свою очередь, заявил: пока люди создают памятники и приходят к ним, войны не будет.

"Сегодня мы открываем памятник воинам, среди которых были представители всех народов Советского Союза. Мы отдаем им свой сыновний долг, долг святой памяти. Пока мы создаем памятники, пока мы приходим к памятникам, мы воевать не будем, мы избежим этой страшной трагедии. И как только мы забудем дорогу к этим святым местам, мы обязательно будем воевать. В этом смысл наших деяний в эти светлые праздники", — сказал Лукашенко.

Как выглядит мемориал Советскому солдату, почему он расположен именно у деревни Хорошево Ржевского района Тверской области и зачем после церемонии Путин и Лукашенко сажали ели — смотрите в видео.