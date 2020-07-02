Два медведя не поделили границу России и Китая — кадры необычной разборки

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
Sputnik
https://cdn2.img.sputniknews-uz.com/i/logo.png
https://uz.sputniknews.ru/video/20200702/14460529/Dva-medvedya-ne-podelili-granitsu-Rossii-i-Kitaya--kadry-neobychnoy-razborki.html
Инцидент произошел ночью в Еврейской автономной области на российско-китайской границе. На записи видно, что оба зверя находятся по разные стороны ограждения, сначала они обнюхивают друг друга, а потом внезапно вступают в драку.
В ходе выяснения отношений даже не заметили, что повредили фотоловушки, а также установленные разграничительные заборы.
Сотрудники центра "Амурский тигр", опубликовавшие кадры, рассказали, что обычно в этой местности встречают тигров, которые, к слову, относятся к оборудованию более бережно.
Чем закончилась драка и что стало причиной конфликта, так и остается загадкой.
Как два медведя российско-китайскую границу не поделили — смотрите в видео!