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Два медведя не поделили границу России и Китая — кадры необычной разборки

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200702/14460529/Dva-medvedya-ne-podelili-granitsu-Rossii-i-Kitaya--kadry-neobychnoy-razborki.html

Инцидент произошел ночью в Еврейской автономной области на российско-китайской границе. На записи видно, что оба зверя находятся по разные стороны ограждения, сначала они обнюхивают друг друга, а потом внезапно вступают в драку.

В ходе выяснения отношений даже не заметили, что повредили фотоловушки, а также установленные разграничительные заборы.

Сотрудники центра "Амурский тигр", опубликовавшие кадры, рассказали, что обычно в этой местности встречают тигров, которые, к слову, относятся к оборудованию более бережно.

Чем закончилась драка и что стало причиной конфликта, так и остается загадкой.

Как два медведя российско-китайскую границу не поделили — смотрите в видео!

Теги:
Россия, граница, Китай, медведь



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