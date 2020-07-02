Два медведя не поделили границу России и Китая — кадры необычной разборки

Инцидент произошел ночью в Еврейской автономной области на российско-китайской границе. На записи видно, что оба зверя находятся по разные стороны ограждения, сначала они обнюхивают друг друга, а потом внезапно вступают в драку.

В ходе выяснения отношений даже не заметили, что повредили фотоловушки, а также установленные разграничительные заборы.

Сотрудники центра "Амурский тигр", опубликовавшие кадры, рассказали, что обычно в этой местности встречают тигров, которые, к слову, относятся к оборудованию более бережно.

Чем закончилась драка и что стало причиной конфликта, так и остается загадкой.

Как два медведя российско-китайскую границу не поделили — смотрите в видео!