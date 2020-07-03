16:56 03 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB145.97
  • EUR11411.48
  • USD10173.38
Поиск
Видео

"Сиэтл освобожден от анархистов": полиция США ликвидировала "автономную зону"

Получить короткую ссылку
105 0 0
Новости
Все новости
Все новости
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200703/14468737/Sietl-osvobozhden-ot-anarkhistov-politsiya-SShA-likvidirovala-avtonomnuyu-zonu.html

В США около месяца продолжаются акции протеста против расизма и полицейского насилия, митинги и беспорядки прокатились волной по всей стране.

Полиция США ликвидировала "автономную зону" в городе Сиэтл, штат Вашингтон. Разгон протестующих начали по приказу мэра. Эти кадры попали в СМИ.

Протесты в США перекинулись на весь мир - видео
© Ruptly .
Как протесты в США перекинулись на весь мир - видео

Ранее протестующие против расизма и полицейского произвола заняли несколько кварталов в центральной части города, объявив эту территорию независимой. Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.

Как передают американские СМИ, в среду после разгона протестующих стражи порядка зачистили провозглашенную несколько недель назад "Автономную зону Капитолийского холма" (CHAZ). Правоохранители задержали 32 человек.

 




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Когда море было сушей: в Австралии нашли следы древних людей - фото
Сиэтл освобожден от анархистов: полиция США ликвидировала автономную зону CHAZ
"Сиэтл освобожден от анархистов": полиция США ликвидировала "автономную зону"
План реконструкции и строительства дорог в Ташкенте
Дорожки и дороги для Ташкента: как преобразится столица



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться