"Сиэтл освобожден от анархистов": полиция США ликвидировала "автономную зону"

В США около месяца продолжаются акции протеста против расизма и полицейского насилия, митинги и беспорядки прокатились волной по всей стране.

Полиция США ликвидировала "автономную зону" в городе Сиэтл, штат Вашингтон. Разгон протестующих начали по приказу мэра. Эти кадры попали в СМИ.

Ранее протестующие против расизма и полицейского произвола заняли несколько кварталов в центральной части города, объявив эту территорию независимой. Офицерам полиции было приказано покинуть этот район, чтобы снизить напряженность.

Как передают американские СМИ, в среду после разгона протестующих стражи порядка зачистили провозглашенную несколько недель назад "Автономную зону Капитолийского холма" (CHAZ). Правоохранители задержали 32 человек.