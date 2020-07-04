В Турции на фабрике по производству фейерверков произошел мощный взрыв

Трагедия произошла накануне, погибли 4 человека, ранены более 100. На видео - кадры с места происшествия.

Накануне на северо-западе Турции в районе Хендек произошел мощный взрыв на фабрике фейерверков. 45 рабочих предприятия не найдены до сих пор. Спасательная операция после инцидента продолжается – бульдозеры выкапывают щебень.

В результате трагедии погибли как минимум четыре человека, пострадали более 100 сотрудников завода. Известно, что 189 рабочих находились на объекте во время взрыва. Ведется расследование, которое установит причину инцидента.

Людям, живущим в районе взрыва рекомендовали носить маски и не покидать дома, они могут пострадать от газа.