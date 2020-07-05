Футболист Артем Дзюба пригласил на матч школьника, помогающего детским домам

Савве Ярыгину из Челябинска всего 11 лет. Он еще так мал, но у него уже такое большое сердце. Мальчик сдает макулатуру, чтобы купить мячи детям из детских домов.

В этом ему помогает мама. Вместе они публикуют объявления о сборе печатных материалов и расклеивают их на информационных досках.

По словам мамы Саввы, он не может жить без того, чтобы не помочь кому-то другому.

О поступке мальчика недавно узнал капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. Спортсмен признался, что был очень поражен.

"Ты большой молодец, умничка, нереально крутой парень. И безумно приятно, что помимо Криштиано Роналдо тебе нравлюсь я. <...> И я хочу пригласить тебя на матч сборной России, ближайший, который будет", — сказал Дзюба.

Он также пообещал подарить Савве футболку.

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