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Один из городов Великобритании наполовину освободили от карантина

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Часть города Солтни расположена на территории Англии, вторая - на территории Уэльса. Поэтому одни заведения в городе уже открылись, следуя английским законам, а другие на карантине - по законам Уэльса.

Половина британского города Солтни радуется снятию большей части карантинных мер, а другая половина все еще живет "по старинке" с закрытыми пабами и кафе, сообщает Sputnik Беларусь.

Все потому, что город расположен между Англией и Уэльсом и разделен мостом, а еще карантинными мерами, которые вводят независимо друг от друга каждая из четырех частей Великобритании.

С 4 июля в Англии начали принимать посетителей кафе и пабы, возобновили работу рестораны и, при условии соблюдения ряда ограничений, храмы, музеи, гостиницы и библиотеки.

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Sputnik / Дильшода Рахматова
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А вот в Уэльсе такой масштабный этап снятия карантинных мер еще не начался, поэтому из всех городских пабов в Солтни работает только один - тот, что расположен на английской территории города.

Правительство Уэльса позволит жителям этой части Великобритании снова посещать террасы пабов и ресторанов с 13 июля при условии соблюдения дистанции. А валлийцам теперь разрешили отъезжать от дома дальше, чем на пять миль - впервые с момента введения карантина.




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