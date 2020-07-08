19:57 08 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск
Видео

Британия ввела новые санкции против россиян: как на это отреагировала Москва — видео

Получить короткую ссылку
117 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Ruptly
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200708/14498557/Britaniya-vvela-novye-sanktsii-protiv-rossiyan-kak-na-eto-otreagirovala-Moskva--video.html

Великобритания опубликовала список лиц и организаций, которых она обвиняет в нарушении прав человека.

Под новые ограничения попали 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. В их числе — глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Кроме России, санкции распространяются на Саудовскую Аравию, Мьянму и Северную Корею. 

По словам главы Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, данный шаг — "демонстрация того, что глобальная Британия действует в мире как сила добра".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на введение санкций в том объеме, в котором это будет соответствовать интересам РФ.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что "Лондон сделал еще один шаг на пути деградации российско-британских отношений".

А в Совете Федерации предложили ввести санкции против должностных лиц Британии. Такую инициативу высказал сенатор Олег Морозов. По его словам, "так называемые нарушения прав человека — это политическая дубина, которую применяют в зависимости от политической конъюнктуры".

Подробнее смотрите в видео.

Теги:
Александр Бастрыкин, права человека, политика, Великобритания, Россия, санкции



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Жара, солнце, девушки — как прекрасный пол проводит лето
Лавров: США одержимы идеей сдерживания "угрозы" виды России и Китая
Куда перешли хоккеисты Хумо в новом сезоне
От Самары до Караганды: где проведут сезон игроки "Хумо"



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться