Британия ввела новые санкции против россиян: как на это отреагировала Москва — видео

Великобритания опубликовала список лиц и организаций, которых она обвиняет в нарушении прав человека.

Под новые ограничения попали 25 россиян, которых Лондон считает причастными к смерти юриста Сергея Магнитского в 2009 году. В их числе — глава Следственного комитета Александр Бастрыкин и заместитель генпрокурора Виктор Гринь. Кроме России, санкции распространяются на Саудовскую Аравию, Мьянму и Северную Корею.

По словам главы Министерства иностранных дел Соединенного Королевства Доминика Рааба, данный шаг — "демонстрация того, что глобальная Британия действует в мире как сила добра".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва ответит на введение санкций в том объеме, в котором это будет соответствовать интересам РФ.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что "Лондон сделал еще один шаг на пути деградации российско-британских отношений".

А в Совете Федерации предложили ввести санкции против должностных лиц Британии. Такую инициативу высказал сенатор Олег Морозов. По его словам, "так называемые нарушения прав человека — это политическая дубина, которую применяют в зависимости от политической конъюнктуры".

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