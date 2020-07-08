Лавров: США одержимы идеей сдерживания "угрозы" виды России и Китая

По словам Лавров, это прискорбно, что нынешная американская администрация, которая "буквально обуреваема желанием сдерживать всех, кроме самой себя".
Министр добавил, что действия США на мировой арене представляют угрозу стратегической стабильности.
В частности, Лавров напомнил о выходе американцев из ДРСМД, Договора об открытом небе и ДВЗЯИ, что подрывает доверие между странами.
Глава российского МИДа также подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии нормального диалога со всеми странами, включая США.
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