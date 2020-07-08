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Лавров: США одержимы идеей сдерживания "угрозы" виды России и Китая

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200708/14500626/Lavrov-SShA-oderzhimy-ideey-sderzhivaniya-ugrozy-vidy-Rossii-i-Kitaya.html

Глава МИД РФ Сергей Лавров отреагировал на высказывание министра обороны США Марка Эспера, который отчитался об успешной работе своего ведомства по сдерживанию якобы агрессивных действий России и КНР.

По словам Лавров, это прискорбно, что нынешная американская администрация, которая "буквально обуреваема желанием сдерживать всех, кроме самой себя".

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Министр добавил, что действия США на мировой арене представляют угрозу стратегической стабильности.

В частности, Лавров напомнил о выходе американцев из ДРСМД, Договора об открытом небе и ДВЗЯИ, что подрывает доверие между странами.

Глава российского МИДа также подчеркнул, что Россия заинтересована в развитии нормального диалога со всеми странами, включая США.

Подробности — в видео.

Теги:
США, Китай, Россия, МИД РФ, Сергей Лавров



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