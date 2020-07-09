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"Дорога, которая никому не нужна": как умирает проект Rail Baltica — видео

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Ruptly / Sputnik
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200709/14502313/Doroga-kotoraya-nikomu-ne-nuzhna-kak-umiraet-proekt-Rail-Baltica.html

Судьба проекта новой высокоскоростной железнодорожной магистрали в Европе снова под вопросом. Есть вероятность, что его могут не закончить.

Железная дорога должна протянуться из Берлина через Варшаву, Каунас, Вильнюс и Ригу в Таллин и таким образом соединить Германию и Польшу со странами Балтии.

Новую ветку планировали запустить в 2025-м, но потом сроки сдвинули на год.

Литва захотела сохранить контроль за магистралью после завершения строительства. Однако из-за этой позиции проект могут не закончить. Недавний аудит показал, что стоимость многомиллиардного проекта, который частично спонсирует Европейская комиссия, снова выросла.

Еврокомиссия готова выделить дополнительные средства, но при условии, что руководить магистралью страны Балтии будут вместе. Вильнюс не готов на это пойти.

Более того, сомнительна и конкурентоспособность проекта. По словам члена Европейской счетной палаты Оскара Херикса, идеи, как перевести на железную дорогу перевозки с автомобильных дорог, которые сегодня доминируют, нет. 

В Эстонии тоже сомневаются в перспективности Rail Baltica. Глава МВД, председатель Консервативной партии страны Март Хельме заявил, что "это периферийная дорога, которая никому не нужна".

Подробности смотрите в видео.

Теги:
Видео, Экономика, Литва, Страны Балтии, Прибалтика, Железная дорога, НАТО



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