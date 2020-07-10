Чем закончатся споры в Совбезе ООН по сирийской резолюции - видео

Совбез ООН не поддержал проект резолюции России о том, чтобы оставить лишь один погранпереход на сирийской границе для доставки гуманитарной помощи, сообщили РИА Новости.

Действие текущей резолюции касательно предоставления Сирии гумпомощи и контрольно-пропускных пунктов истекает 10 июля, в связи с чем и был поднят этот актуальный вопрос. Впервые резолюция была принята в 2014 году и подразумевала передвижение колонн с гуманитарной помощью через четыре пограничных пункта в Турции, Ираке и Иордании без согласия Дамаска.

Российская версия резолюции предусматривала продление механизма доставки гуманитарной помощи в пострадавшие районы Сирии на полгода, а также сокращение двух действующих пропускных пунктов до одного — предлагалось оставить только "Баб-эль-Хава" на границе с Турцией.

Резолюцию России поддержали три страны — Китай, Вьетнам и ЮАР. Воздержались Индонезия, Нигер, Сент-Винсент и Гренадины и Тунис, а против проголосовали Британия, США, Франция, Доминиканская Республика, Эстония, Германия и Бельгия.

Ранее, 7 июля, Бельгия и Германия представили свою резолюцию, которую поддержали 13 стран, однако Россия и Китай наложили на нее вето.

Документ предусматривал продление трансграничного механизма на год вместо установленных ранее шести месяцев, а также фиксацию двух пропускных пунктов и увеличение их количества для ООН в случае надобности.

Однако Россия выступает за сокращение числа КПП, поскольку они создают возможность оказания поддержки регионам, контролируемым террористами. В январе этого года Москва добилась того, что число пропускных пунктов сократилось до двух. Российская сторона считает, что обеспечивать поддержкой сирийские регионы необходимо при уважении суверенитета САР, а не в обход правительства.