RT выпустил спецсерию в память о Абдулманапе Нурмагомедове - видео

Кадры, использованные в фильме, были сняты в октябре 2019 года для пятого эпизода документального сериала Dagestan: Land of Warriors. Смотрите видео!

Телеканал RT выпустил спецсерию в честь Абдулманапа Нурмагомедова.

Кадры, использованные в фильме, были сняты в октябре 2019 года для пятого эпизода документального сериала Dagestan: Land of Warriors, но в связи со смертью специалиста серия выложена без номера.

Абдулманап Нурмагомедов скончался после инсульта в московской больнице. Известному тренеру было 58 лет.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова >>

Известно, что отец Хабиба Нурмагомедова несколько месяцев боролся с коронавирусом. В мае он был доставлен в одну из клиник Москвы, однако его состояние продолжало ухудшаться. Предположительно, коронавирусная инфекция дала осложнения на сердце.

Его похоронили в родном селе Кироваул.