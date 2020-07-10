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RT выпустил спецсерию в память о Абдулманапе Нурмагомедове - видео

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Youtube / RT Sport
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200710/14515621/RT-vipustil-specseriu-v-pamyat-o-Nurmagomedove-video.html

Кадры, использованные в фильме, были сняты в октябре 2019 года для пятого эпизода документального сериала Dagestan: Land of Warriors. Смотрите видео!

Телеканал RT выпустил спецсерию в честь Абдулманапа Нурмагомедова.

Кадры, использованные в фильме, были сняты в октябре 2019 года для пятого эпизода документального сериала Dagestan: Land of Warriors, но в связи со смертью специалиста серия выложена без номера.

Абдулманап Нурмагомедов скончался после инсульта в московской больнице. Известному тренеру было 58 лет.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова >>

Известно, что отец Хабиба Нурмагомедова несколько месяцев боролся с коронавирусом. В мае он был доставлен в одну из клиник Москвы, однако его состояние продолжало ухудшаться. Предположительно, коронавирусная инфекция дала осложнения на сердце.

Его похоронили в родном селе Кироваул.

Теги:
память, RT, RT, Хабиб Нурмагомедов, видеоролик, Видео



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