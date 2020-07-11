Северный флот развернул группировку в Баренцевом море - кадры учений

Корабли, подводные лодки и суда обеспечения Северного флота ушли в сбор-поход - в Баренцевом море проходит основное мероприятие боевой подготовки флота за 2020 учебный год.

Первыми на место дислокации выдвинулись тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". В процессе развертывания группировки боевые корабли подавили артиллерийским огнем береговые цели условного противника.

Всего в большом сбор-походе задействовано 30 надводных кораблей, а также 20 летательных аппаратов и до 40 единиц техники береговой ракетной артиллерии и сил противовоздушной обороны.