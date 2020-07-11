17:05 11 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.48
  • EUR11455.78
  • USD10184.73
Поиск
Видео

Северный флот развернул группировку в Баренцевом море - кадры учений

Получить короткую ссылку
44 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly .
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200711/14518667.html

Флагман Северного флота РФ, тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" подавил огнем береговые цели условного противника в ходе масштабного сбора-похода.

Корабли, подводные лодки и суда обеспечения Северного флота ушли в сбор-поход - в Баренцевом море проходит основное мероприятие боевой подготовки флота за 2020 учебный год.

СПУТНИК_Учения морпехов Северного флота в условиях, близких к арктическим
Фото: Минобороны РФ
Морпехи Северного флота в деле: учения в жестких условиях

Первыми на место дислокации выдвинулись тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий" и ракетный крейсер "Маршал Устинов". В процессе развертывания группировки боевые корабли подавили артиллерийским огнем береговые цели условного противника. 

Всего в большом сбор-походе задействовано 30 надводных кораблей, а также 20 летательных аппаратов и до 40 единиц техники береговой ракетной артиллерии и сил противовоздушной обороны.

 




Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Как выглядит столица в первые дни усиленного карантина
Флагман Петр Великий во главе: корабли Северного флота вышли в поход
Северный флот развернул группировку в Баренцевом море - кадры учений
Новые карантинные ограничения в Узбекистане
Карантин возвращается: какие ограничения ввели в Узбекистане



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться