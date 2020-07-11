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Чувство ритма: в Мексике глухонемые барабанщики стали звездами

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© RIA Novosti.
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Sputnik Узбекистан
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Мексиканские мальчики играют на банках и ведрах и уже успели прославиться в своем городе. У ребят проблемы со слухом, но они барабанят чувствуя ритм. Смотрите на нашем видео, как им удается собирать концерты.

Виктор Сантьяго и Хуан Диего, глухонемые мальчики из мексиканского штата Юкатан, стали местными звездами благодаря своим способностям играть на подручных предметах. Вход идут пластиковые ведра, старые кастрюли или пустые металлические банки.

По словам, мамы Виктора, мальчик слышит одним ухом на 20 процентов, а другим - на 40, но это не помешало ему научиться издавать ритмичные звуки из звонких предметов.

"Схватил крышку кастрюли и начал играть, издавая шум, и когда мы поняли, он уже искал банки, он собирал вещи сам, начал собирать свои инструменты, чтобы играть", - рассказала Мария Чан.

Однако теперь у мальчиков появились настоящие барабанные установки, на которых они мастерски играют. На кадрах видно, как на уличный концерт барабанщиков пришли посмотреть друзья и соседи. Юные музыканты слаженно играли, несмотря на проблемы со слухом.




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