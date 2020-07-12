Лавров: террористы могут воспользоваться штаммом COVID-19

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил влияние пандемии на международную безопасность и стабильность.

Коронавирус COVID-19 обострил все имевшиеся до него вызовы и угрозы, заявил глава российского МИД.

"Уже есть спекуляции, что террористы думают, как бы им использовать штамм этого вируса, а может быть, создавать какие-то новые штаммы", — сказал Лавров.

Также, по словам министра, наблюдаются попытки "продвигать узкокорыстные интересы, использовать этот кризис для того, чтобы и дальше душить неугодные режимы".

Ранее глава МИД РФ осудил подход западных стран к пандемии. В статье для китайской газеты Global Times он заявил, что COVID-19 стал своеобразной лакмусовой бумажкой, которая позволила выявить настоящие цели некоторых государств.