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Лавров: террористы могут воспользоваться штаммом COVID-19

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200712/14521093/Lavrov-terroristy-mogut-vospolzovatsya-shtammom-COVID-19.html

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оценил влияние пандемии на международную безопасность и стабильность.

Коронавирус COVID-19 обострил все имевшиеся до него вызовы и угрозы, заявил глава российского МИД.

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"Уже есть спекуляции, что террористы думают, как бы им использовать штамм этого вируса, а может быть, создавать какие-то новые штаммы", — сказал Лавров.

Также, по словам министра, наблюдаются попытки "продвигать узкокорыстные интересы, использовать этот кризис для того, чтобы и дальше душить неугодные режимы".

Ранее глава МИД РФ осудил подход западных стран к пандемии. В статье для китайской газеты Global Times он заявил, что COVID-19 стал своеобразной лакмусовой бумажкой, которая позволила выявить настоящие цели некоторых государств.

Теги:
Террористы, пандемия, коронавирус, Сергей Лавров



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