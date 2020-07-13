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Российские военные приступили к прокладке трубопровода в Крыму — видео

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YouTube / Минобороны России
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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200713/14524378/Rossiyskie-voennye-pristupili-k-prokladke-truboprovoda-v-Krymu--video.html

Этот трубопровод свяжет Тайганское и Симферопольское водохранилища. За помощью руководство республики обратилось к Минобороны РФ.

Выполнить задачи по прокладке объекта было поручено подразделениям материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов.

К работам были привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

Протяженность строящегося трубопровода составит более 60 километров.

Он будет служить для перекачки воды из одного водохранилища в другое.

Подробности смотрите в видео!

Теги:
Россия, Крым



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