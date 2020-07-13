Российские военные приступили к прокладке трубопровода в Крыму — видео

Этот трубопровод свяжет Тайганское и Симферопольское водохранилища. За помощью руководство республики обратилось к Минобороны РФ.

Выполнить задачи по прокладке объекта было поручено подразделениям материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов.

К работам были привлечены свыше 300 военнослужащих и более 140 единиц различной техники.

Протяженность строящегося трубопровода составит более 60 километров.

Он будет служить для перекачки воды из одного водохранилища в другое.

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