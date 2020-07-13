В Казахстане прошла минута молчания в память о жертвах пандемии — видео

Сегодня в соседней республике — общенациональный день траура по гражданам, погибшим от коронавируса. Ранее с инициативой сделать 13 июля особой датой выступил глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Сегодня весь Казахстан пребывает в трауре: в стране приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия, изменена сетка теле- и радиовещания.

День начался с минуты молчания по жертвам пандемии. В церемонии принял участие глава республики, а также все высокопоставленные лица страны.

Видео транслировалось в прямом эфире республиканских каналов.

Отметим, что с начала пандемии в Казахстане было выявлено почти 60 тысяч случаев заболевания COVID-19, умерли 375 граждан, выздоровели — свыше 34 тысяч.

Между тем в республике есть и отдельная статистика, касаемая больных пневмонией. От острого воспаления легких с начала года скончались 628 казахстанцев.