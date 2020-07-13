Мой тандыр: как пермячка постигала секреты хлебопекарства в Бухаре — видео

Это — история о крепкой, всеисцеляющей любви и упорстве. Это — пример, доказывающий, что дело жизни можно найти в самый неожиданный момент и что любые испытания можно пройти, если делать это вместе.

Уроженка Пермского края Татьяна Баратова бросила все и отправилась за мужем, которого миграционные службы выдворили из России.

Супруги не отчаялись и решили начать новую жизнь в Бухаре. Татьяна и Шароф (или, как ласково героиня называет своего любимого, — Шурик) арендовали пекарню и принялись печь лепешки.

Поначалу приходилось трудно: женщина почти ничего не знала о технике выпекания и что такое тандыр.

Но супруг поделился со своей любимой национальными секретами, помог раскрыть все главные тонкости хлебопекарного искусство, и дело резко пошло в гору.

Как признаются герои, их лепешки пользуются большим спросом. Местные отмечают, что выпечка сделана с особой любовью и имеет свой неповторимый вкус.

Пандемия, конечно, внесла свои коррективы: содержать пекарню стало накладно, да к тому же супруги уже давно планируют приехать обратно в Россию.

Однако полученный в Бухаре опыт может пригодиться и там! Ведь золотые руки ценятся везде!