Пожар на крупном корабле ВМС США — что произошло и что известно сейчас

Уже более суток на десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard бушует крупный пожар. Огонь пытаются ликвидировать, но пока тщетно.

Возгорание началось накануне в носу судна. Корабль находился на завершающей стадии профилактического ремонта, его планировали ввести в эксплуатацию к концу 2020 года.

Из-за планового осмотра большая часть бортовых систем была отключена, в том числе система химического подавления огня.

Когда вспыхнуло пламя, членам экипажа (около 200 человек) пришлось буквально вручную пытаться тушить пламя. Позднее подключились спасательные катера и вертолеты.

As of 3:30 p.m. Pacific time July 13, firefighting teams continue operations on board @LHD6BHR. 59 personnel, 36 @USNavy Sailors and 23 civilians, have been treated for minor injuries including heat exhaustion and smoke inhalation. Currently, there are no personnel hospitalized. pic.twitter.com/P8SLgEJEyQ — Naval Surface Forces (@SurfaceWarriors) July 13, 2020

Сообщается, что при пожаре на борту Bonhomme Richard пострадали по меньшей мере 59 человек.

Утром стало известно, что судно начало крениться на бок, однако военные США надеятся, что его удастся спасти от затопления. Впрочем, некоторые эксперты считают, что корабль может выгореть дотла.

Подробности — в видео.