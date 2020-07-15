"Талибан"* вновь атакует: Афганистан сотрясла серия терактов — видео

В прошедшие дни в республике было совершено несколько нападений. Мирное урегулирование в стране снова под угрозой.

Сильный взрыв прогремел в понедельник у здания Национального директората безопасности Афганистана в городе Айбак в провинции Саманган. Заминированный автомобиль взлетел на воздух, после чего в здание проникли нападающие. После взрыва были слышны выстрелы. В результате взрыва не менее десяти человек, еще 63 получили ранения. Ответственность за случившееся взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

Взрыву в Самангане предшествовали нападения боевиков на КПП в Кундузе и Бадахшане. До этого талибы атаковали афганских силовиков в провинции Нангархар.

Обострение ситуации совпало с серией публикаций в западных СМИ о якобы существующем сговоре между Россией и талибами. В Москве информацию об этом отрицают. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страна поставляла вооружение только законному правительству Афганистана, о чем хорошо известно. Также она отметила: было бы уместно вспомнить об активно циркулировавшей в ИРА информации относительно поддержки спецслужбами США боевиков ИГИЛ* с использованием вертолетов без опознавательных знаков.

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* — террористические группировки, запрещенные в России и ряде других стран