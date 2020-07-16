В России на работу впервые приняли человекоподобного робота — видео

В Перми в одном из МФЦ наряду с другими сотрудниками работает андроид. Робот помогает гражданам получать госуслуги.

Андроид контактирует с посетителями, сканирует документы, составляет заявления, регистрирует их и затем отправляет в общую базу.

Как признаются сами граждане, впечатления у них двоякие: когда издалека смотришь, то кажется, что это живой человек, который постоянно за тобой следит, однако потом уже привыкаешь.

Внешность девушки-робота разработала нейросеть, проанализировав тысячи фотографий российских девушек.

К слову, андроид действительно похож на человека, в первую очередь, благодаря эмоциям. Конструкция робота позволяет ему воспроизводить более 600 вариантов микромимики человека.

Подробнее о российском достижении в области робототехники — в видео!