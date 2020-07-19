Путин поручил провести внезапную проверку войск — как она проводится

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По распоряжению президента РФ Владимира Путина проводится внезапная проверка войск Южного и Западного военного округов.
В ходе нее будет оценена способность данных военных округов обеспечить безопасность России. Также будет составлен отчет об уровне их подготовки к масштабным военным учениям "Кавказ-2020".
В мероприятии примут участие свыше 150 тысяч военнослужащих, более 26 тысяч единиц техники, 414 летательных аппаратов, 106 кораблей и судов.
Проверка продлится до 21 июля.
Как это происходит — смотрите в видео.