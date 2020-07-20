Детеныш редкого носорога впервые родился в Чили - видео

Малышу нет и двух недель, но он уже проявляет любопытство. На кадрах ролика Афанасий гуляет и резвится в вольере под пристальным вниманием своей мамы. Смотрите видео!

В чилийском зоопарке родился первый в Латинской Америке белый носорог. Его назвали Афанасием в честь святого, в день памяти которого он появился на свет.

"Нашего нового носорога зовут Афанасий. Он родился в День святого Афанасия, и мы подумали, что это отличное имя для такого экземпляра, как он. Он родился в воскресенье 5 июля в 14.30. Роды продолжались пять часов, а беременность протекала 504 дня. Это довольно непродолжительная беременность, поскольку эти животные могут вынашивать детенышей до полутора лет. Эта же беременность длилась всего 14 месяцев", - сказал директор зоопарка Игнасио Идальсоага.

Малышу нет и двух недель, но он уже проявляет любопытство. На кадрах ролика Афанасий гуляет и резвится в вольере под пристальным вниманием своей мамы. В природе эти животные предпочитают жить небольшими группами или стадами до 18 особей, которые состоят из самок и детенышей. Вырастая, они остаются поближе к матерям, но питаются самостоятельно.

Естественная среда обитания южного белого носорога включает районы Кении, Зимбабве, Намибии и Южной Африки. Этот вид занесен в Красную книгу как исчезающий, поскольку популяция животных быстро сокращается по причине браконьерства. На планете осталось около 18 тысяч особей данного вида.