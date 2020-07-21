Путин заложил два десантных корабля в Керчи — какие названия они получат

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Президент России Владимир Путин и главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов заложили в Крыму два универсальных десантных корабля. Церемония прошла на заводе "Залив" в Керчи. Подробности смотрите в видео.
Будущие вертолетоносцы длиной 199 метров и водоизмещением 22 тысячи тонн обойдут французские "Мистрали": они смогут принять на борт до 20 винтокрылых летательных аппаратов.
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Sputnik / Александр Гальперин
Новые суда будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи, отметил на церемонии закладки президент РФ Владимир Путин.
"Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности", — заявил российский лидер.
Одновременно в режиме видеоконференции состоялась закладка двух атомных подводных крейсеров и двух фрегатов на верфях Северодвинска и Санкт-Петербурга.
За последние восемь лет в боевой состав ВМФ вошли более 200 современных кораблей и судов. К 2027 году их доля во флоте России должна превысить 70 процентов.