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Путин заложил два десантных корабля в Керчи — какие названия они получат

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Президент России Владимир Путин и главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов заложили в Крыму два универсальных десантных корабля. Церемония прошла на заводе "Залив" в Керчи. Подробности смотрите в видео.

Будущие вертолетоносцы длиной 199 метров и водоизмещением 22 тысячи тонн обойдут французские "Мистрали": они смогут принять на борт до 20 винтокрылых летательных аппаратов.

Корабли ВМФ России на военно-морском параде
© Sputnik / Александр Гальперин
"Российские "Мистрали": в Крыму построят универсальные десантные корабли
Новые суда будут оснащены передовыми системами вооружения, управления и дальней связи, отметил на церемонии закладки президент РФ Владимир Путин.

"Они ощутимо укрепят боевой потенциал ВМФ, повысят его стратегические возможности", — заявил российский лидер.

Одновременно в режиме видеоконференции состоялась закладка двух атомных подводных крейсеров и двух фрегатов на верфях Северодвинска и Санкт-Петербурга.

За последние восемь лет в боевой состав ВМФ вошли более 200 современных кораблей и судов. К 2027 году их доля во флоте России должна превысить 70 процентов.

Теги:
Владимир Путин, корабли, Керчь, Крым



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