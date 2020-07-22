Лавров раскритиковал попытки Запада рассорить мусульманские страны — видео

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом заявил, что некоторые западные страны пытаются посеять искусственную конфронтацию между исламскими странами.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, делается это ради получения геополитических преимуществ.

При этом Лавров подчеркнул, что "принципы, которые были провозглашены в рамках Организации исламского сотрудничества, должны уважаться и претворяться в жизнь".

Министр также отметил, что необходимо формулирование общих подходов исламского мира к ключевым проблемам современности и взаимодействие между всеми исламскими странами. Россия, по его словам, стремится всячески способствовать созданию объединительной повестки.

"Такое сложение усилий всех мусульман и всех заинтересованных внешних игроков требуется не только в отношении сирийского кризиса, но и в отношении Йемена, Ирака, Ливии и, конечно, в отношении вывода из тупика ближневосточного урегулирования", — добавил Лавров.

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