Лавров раскритиковал попытки Запада рассорить мусульманские страны — видео

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, делается это ради получения геополитических преимуществ.
При этом Лавров подчеркнул, что "принципы, которые были провозглашены в рамках Организации исламского сотрудничества, должны уважаться и претворяться в жизнь".
"Такое сложение усилий всех мусульман и всех заинтересованных внешних игроков требуется не только в отношении сирийского кризиса, но и в отношении Йемена, Ирака, Ливии и, конечно, в отношении вывода из тупика ближневосточного урегулирования", — добавил Лавров.
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