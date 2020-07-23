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Часть домов в Австралии смыло в океан - видео

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200723/14608645/Chast-domov-v-Avstralii-smilo-v-okean-video.html

Пострадали постройки, которые находились вдоль береговой линии. Из-за отсутствия защитных сооружений волны подмыли холм, на котором стоят дома. Смотрите видео!

Несколько десятков домов в австралийском курортном городке Уамберал была разрушена, их жильцы эвакуированы. Пострадали постройки, которые находились вдоль береговой линии – из-за эрозии, обусловленной изменениями климата и отсутствия защитных сооружений волны подмыли холм, на котором стоят дома. В результате часть зданий просто смыло в океан.

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Эвакуироваться пришлось хозяевам более чем 40 домов, смогут ли они сновать жить в своих домовладениях, неизвестно. Информации о пострадавших нет. В особо опасной зоне власти уже отключили канализацию и газ.

Смотрите видео!

Теги:
оползень, Океан, Австралия, видеоролик, Видео



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