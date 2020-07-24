Месть за родителей: афганская девушка расстреляла талибов из автомата Калашникова

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Семнадцатилетняя Камар Гуль отомстила террористам за смерть родных. После этого на нее объявили охоту.
Юная жительница афганской провинции Гор Камар Гуль нашла в себе силы и смелость отомстить боевикам "Талибана"* за смерть своих близких.
Ruptly / nytimes / washingtonpost
Семнадцатилетняя девушка увидела, что террористы около дома убили ее родителей, тут же схватила автомат Калашникова, принадлежавший ее отцу, и открыла по ним огонь. Двое погибли на месте, еще несколько ранены.
"Я горжусь собой за то, что убила талибов, которые убили моих отца и мать", — заявила Камар.
Правда, на этом история не закончилась. Боевики радикального движения объявили охоту на девушку.
Подробности смотрите в видео.
* террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран