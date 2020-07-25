16:17 25 Июля 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.11
  • EUR11666.39
  • USD10210.39
Поиск
Видео

Рэкет, грабежи и мародерство: чем еще на самом деле занимаются "Белые каски"

Получить короткую ссылку
95 0 0
Новости
Все новости
Все новости
Sputnik / RUPTLY
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200725/14624819.html

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что скрывается под гуманитарным брендом организации "Белые каски".

"Белые каски" за свои фасадом скрывают мародерство, грабежи и прямое пособничество терроризму, заявила Мария Захарова.

По сценарию сирийской Думы: Минобороны России предупредило о провокациях в Сирии
Ruptly
Каски-шоу: как провокаторы готовят фейки о действиях России в Сирии – видео
"Западные спонсоры до сих пор не отказались от поддержки "Белых касок" и аффилированных с этой организацией структур. Со своей стороны мы не раз отмечали, что за демонстративным фасадом гуманитарного бренда скрывается настоящее мародерство, рэкет, грабежи, целенаправленная дезинформация, инсценировки химатак, авиа-, артиллерийских ударов и просто прямое пособничество терроризму", — заявила официальный представитель МИД РФ на брифинге в четверг.

Sputnik вспомнил самые громкие истории, связанные с деятельностью организации.

Теги:
МИД России, Мария Захарова, "Белые каски"



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Верующие перед намазом на площади Султанахмет у собора Святой Софии в Стамбуле
Первый за 86 лет намаз в мечети Айя-София — фотолента
Это лжеистория: Захарова о Белых касках
Рэкет, грабежи и мародерство: чем еще на самом деле занимаются "Белые каски"
Железнодорожный богатырь: чем электровоз Ермак покорил Узбекистан
Тяга к переменам: почему Узбекистан выбрал российские локомотивы "Ермак"



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться