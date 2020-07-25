Рэкет, грабежи и мародерство: чем еще на самом деле занимаются "Белые каски"

"Белые каски" за свои фасадом скрывают мародерство, грабежи и прямое пособничество терроризму, заявила Мария Захарова.

"Западные спонсоры до сих пор не отказались от поддержки "Белых касок" и аффилированных с этой организацией структур. Со своей стороны мы не раз отмечали, что за демонстративным фасадом гуманитарного бренда скрывается настоящее мародерство, рэкет, грабежи, целенаправленная дезинформация, инсценировки химатак, авиа-, артиллерийских ударов и просто прямое пособничество терроризму", — заявила официальный представитель МИД РФ на брифинге в четверг.

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