Рэкет, грабежи и мародерство: чем еще на самом деле занимаются "Белые каски"

"Белые каски" за свои фасадом скрывают мародерство, грабежи и прямое пособничество терроризму, заявила Мария Захарова.
Sputnik вспомнил самые громкие истории, связанные с деятельностью организации.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что скрывается под гуманитарным брендом организации "Белые каски".
"Белые каски" за свои фасадом скрывают мародерство, грабежи и прямое пособничество терроризму, заявила Мария Захарова.
Sputnik вспомнил самые громкие истории, связанные с деятельностью организации.
Застройщики планируют сохранить концертную и спортивную площадки, но также откроют гимнастические залы, прыжковый и плавательный бассейны, крытый каток. Также здесь построят самый крупный в Европе аквапарк.
Семнадцатилетняя Камар Гуль отомстила террористам за смерть родных. После этого на нее объявили охоту.
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Представительство Россотрудничества в Узбекистане, Ташкентская и Узбекистанская епархия и волонтерское молодежное движение "Твори добро" проводят в столице внеплановую благотворительную акцию "Доброе сердце". К ним присоединился корреспондент Sputnik Рамиз Бахтияров.
UzAirways организует во исполнение поручения республиканской спецкомиссии по борьбе с коронавирусом и Министерства транспорта.
В России в субботу отмечается праздник сотрудников и работников Следственного комитета РФ, сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности.
В условиях пандемии коронавируса COVID-19 показатель реального роста совокупного дохода на душу населения значительно снизился, констатировали в комитете.
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