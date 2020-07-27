Как Олимпиада-80 повлияла на моду в СССР — рассказывает Тина Канделаки

Платья с кроссовками, прически в стиле диско и вареные джинсы — все это об олимпийской моде 80-х.

Именно во время московских Игр, которые в этом году отмечают 40-летний юбилей, до СССР добрались западные тренды, которые полностью перевернули представления советских граждан об одежде и обуви.

О том, как изменилась мода в Советском Союзе во время и после Олимпиады, расскажет продюсер Тина Канделаки, ставшая блогером второй серии спецпроекта Sputnik "Москва-80: ретро-tube".

Консультировать Тину будут спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, а также эксперты в области моды: Александр Васильев, Ася Аладжалова и Екатерина Кулиничева. Ну а примерять образы — модель Ирина Таболова.

Специально для съемок проекта российские дизайнеры предоставили Sputnik одежду в стиле 80-х.

Приятного просмотра!