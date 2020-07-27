Ярко и с размахом: как отмечали День ВМФ в городах России — видео

В РФ 26 июля отметили День Военно-Морского Флота. Праздничные парады прошли по всей стране, а главный из них — по традиции — в Санкт-Петербурге.

В своем обращении по случаю праздника президент Владимир Путин заявил, что Военно-морской флот России "более трех веков стоит на страже суверенитета родной страны, твердо отстаивает ее интересы" и "достойно выполняет самые сложные задачи".

В Петербурге по Финскому заливу прошли свыше четырех десятков кораблей, среди них была и реконструированная линейная "Полтава". А после состоялась воздушная часть парада. Над Северной столицей пролетели более 40 единиц авиатехники, а Су-25 окрасили небо цветами российского флага.

Кроме того, морские парады прошли в Севастополе, Балтийске и Североморске, впервые — в дагестанском городе Каспийске, где базируется Каспийская флотилия, а также в Сирии, где находятся российские военнослужащие. Там торжественное мероприятие устроили в порту Тартус.

Впечатляющие кадры — в нашем видео.