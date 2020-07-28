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Декоммунизация с креативом: как на Украине "апгрейдили" Ленина — видео

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Sputnik Узбекистан
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В некоторых странах бывшего СССР активно борются с коммунистическим прошлым: в частности, сносятся памятники выдающимся деятелям того времени, в том числе советским лидерам.

В украинском селе Зализничное Одесской области к процессу декоммунизации подошли творчески. 

Здесь вместо того чтобы снести памятник Владимиру Ленину, его попросту подправили.

Кое-где подкрасить, добавить деталей (например, в руки памятника "вложить" виноградную лозу) — и вот перед нами уже не вождь пролетариата, а болгарский переселенец.

Правда, полностью замаскировать Ленина не получилось — все же что-то его выдает.

Как выглядит обновленный монумент и что такое хендмейд по-одесски — смотрите в видео!

Теги:
СССР, Владимир Ленин, Украина



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