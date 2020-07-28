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Как Узбекистан и другие страны бывшего СССР спасают туризм — видео

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Пандемия COVID-19 стала настоящим вызовом мировому туризму. Страны, где иностранные гости приносят основной доход экономике, продумывают варианты спасения отрасли и разрабатывают меры по выходу из сложившегося кризиса.

Какие-то республики, как, например, Узбекистан, делают ставку на внутренний туризм, а также обновление инфраструктуры и реставрацию достопримечательностей.

В других странах активно пересматривают бюджет и перенаправляют средства на восстановление туристической отрасти в надежде заполучить иностранных путешественников хотя бы в конце сезона.

Как с туристическим коллапсом борются в странах постсоветского пространства — смотрите в видеосюжете. 

Теги:
Путешествие, Туризм, СССР, Узбекистан



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