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Тушите свет: в Таджикистане вводят лимит на электроэнергию — видео

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Sputnik Узбекистан
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Таджикистан вынужден был ввести ограничения на подачу электричества внутренним потребителям. Причиной стало значительное падение уровня воды в Нурекском водохранилище.

Зимой с гор в реки сошло слишком мало снега, повлияло на ситуацию и ежегодное таяние ледников.

Заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев
© Sputnik / Александр Натрускин
Эксперт объяснил, почему Узбекистан решил закупать туркменскую электроэнергию
В итоге запасы в реках Вахш и Пяндж снизились на 50 процентов, а в самом Нурекском водохранилище уровень воды упал на 17 метров.

Власти страны опасаются, что все это приведет к энергодефициту электроэнергии зимой, и призывают граждан экономить уже сейчас.

Узбекистан и Афганистан, куда Таджикистан обычно отправлял излишки электроэнергии летом, были лишены поставок. РУз нашла выход заранее: договорилась о закупках с Туркменистаном.

Подробности смотрите в видео.

Теги:
Экономика, Узбекистан, Центральная Азия, электроэнергия, климат, Таджикистан



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