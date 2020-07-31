Тушите свет: в Таджикистане вводят лимит на электроэнергию — видео

Таджикистан вынужден был ввести ограничения на подачу электричества внутренним потребителям. Причиной стало значительное падение уровня воды в Нурекском водохранилище.

Зимой с гор в реки сошло слишком мало снега, повлияло на ситуацию и ежегодное таяние ледников.

В итоге запасы в реках Вахш и Пяндж снизились на 50 процентов, а в самом Нурекском водохранилище уровень воды упал на 17 метров.

Власти страны опасаются, что все это приведет к энергодефициту электроэнергии зимой, и призывают граждан экономить уже сейчас.

Узбекистан и Афганистан, куда Таджикистан обычно отправлял излишки электроэнергии летом, были лишены поставок. РУз нашла выход заранее: договорилась о закупках с Туркменистаном.

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