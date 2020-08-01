Курбан-байрам онлайн: как пандемия изменила мусульманский праздник

Из-за карантинных ограничений жители многих государств вынуждены оставаться дома даже в дни праздников и народных гуляний. Как в этом году мусульмане отмечают Курбан-байрам, смотрите в нашем видеосюжете.

Согласно религиозным канонам, отмечать праздник жертвоприношения Курбан-байрам начинают через 70 дней после завершения священного месяца Рамадан и продолжают в течение следующих трех дней.

Обычно в эти дни мечеть посещают очень много людей, но в этом году пандемия внесла свои коррективы в праздничные обряды. Молиться и делать жертвоприношение многим мусульманам пришлось онлайн.

Большинство мечетей закрыты, а те, что работают, проводят службы только для священнослужителей. Прихожанам рекомендуют оставаться в узком семейном кругу и не приглашать гостей.