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В РФ отмечают 90 лет со дня основания ВДВ — видеопоздравление от Минобороны

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Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200802/14683441/V-RF-otmechayut-90-let-so-dnya-osnovaniya-VDV--videopozdravlenie-ot-Minoborony.html

Сегодня празднуется 90-я годовщина со дня образования Воздушно-десантных войск. Эта дата традиционно отмечается не только на территории России, но и в Беларуси и в других странах СНГ.

В день ВДВ десантники ежегодно устраивают массовые торжества: это и концерты, и благотворительные акции, и гуляния, и традиционные купания в фонтанах.

Однако в этом году пандемия внесла свои коррективы. 

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В тот день в ходе военных учений под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи были десантированы на парашютах 12 служащих подразделения.

В современной России праздник отмечается с 2006 года. Соответствующий указ в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства подписал президент Владимир Путин.

Теги:
Минобороны РФ, праздник, ВС России



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