В РФ отмечают 90 лет со дня основания ВДВ — видеопоздравление от Минобороны

Сегодня празднуется 90-я годовщина со дня образования Воздушно-десантных войск. Эта дата традиционно отмечается не только на территории России, но и в Беларуси и в других странах СНГ.

В день ВДВ десантники ежегодно устраивают массовые торжества: это и концерты, и благотворительные акции, и гуляния, и традиционные купания в фонтанах.

Однако в этом году пандемия внесла свои коррективы.

Днем рождения ВДВ считается 2 августа 1930 года. В тот день в ходе военных учений под Воронежем впервые для выполнения тактической задачи были десантированы на парашютах 12 служащих подразделения.

В современной России праздник отмечается с 2006 года. Соответствующий указ в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства подписал президент Владимир Путин.