Во сколько СССР обошлась Олимпиада-80 — рассказывает Гоблин-Пучков

Что дороже — построить стадионы или дороги с гостиницами? Где на это взять деньги? В этом выпуске к юбилею Олимпиады-80 расскажем, как Советский Союз искал средства на Игры, чтобы выйти из ситуации победителем даже на фоне бойкота.

Как на обычных лотерейных билетах собрали почти миллиард советских рублей, кто и за сколько купил права на телетрансляцию соревнований и оправдались ли страхи Брежнева?

В этих вопросах разбирались писатель и блогер Дмитрий Пучков, а также спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

Кто из стран ушел в минус, а кто вышел в плюс — смотрите в третьем выпуске спецпроекта Sputnik "Москва-80: Ретро-tube"!