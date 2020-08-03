Мощь танков и артиллерии: кадры военных учений в Чебаркуле

В Челябинской области прошли танковые учения Центрального военного округа. В тренировке приняли участие почти тысяча военнослужащих.

Российские военные отработали бои в обороне и наступлении, а также в ходе разведывательно-рейдовых действий. Помимо танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты, в учениях были задействованы артиллерийские отряды.

Мишени имитировали командные пункты и склады. Бойцы стреляли по ним из гаубиц "Мста-Б" и минометов "Сани".

Кадры учений смотрите в видео.