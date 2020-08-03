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Мощь танков и артиллерии: кадры военных учений в Чебаркуле

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https://uz.sputniknews.ru/video/20200803/14692987/Mosch-tankov-i-artillerii-kadry-voennykh-ucheniy-v-Chebarkule.html

В Челябинской области прошли танковые учения Центрального военного округа. В тренировке приняли участие почти тысяча военнослужащих.

Российские военные отработали бои в обороне и наступлении, а также в ходе разведывательно-рейдовых действий. Помимо танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты, в учениях были задействованы артиллерийские отряды.

Мишени имитировали командные пункты и склады. Бойцы стреляли по ним из гаубиц "Мста-Б" и минометов "Сани". 

Кадры учений смотрите в видео.

Теги:
танки, военные учения, учения, Челябинская область, Россия



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