Мощь танков и артиллерии: кадры военных учений в Чебаркуле

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В Челябинской области прошли танковые учения Центрального военного округа. В тренировке приняли участие почти тысяча военнослужащих.
Российские военные отработали бои в обороне и наступлении, а также в ходе разведывательно-рейдовых действий. Помимо танков Т-72Б3 и боевых машин пехоты, в учениях были задействованы артиллерийские отряды.
Мишени имитировали командные пункты и склады. Бойцы стреляли по ним из гаубиц "Мста-Б" и минометов "Сани".
Кадры учений смотрите в видео.