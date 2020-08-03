Кадры с места захвата банка в бизнес-центре в Киеве - видео

Появился ролик с места захвата заложника в киевском бизнес-центре. Как выглядит улица, на которой все происходит, - смотрите видео!

В Сети опубликован ролик с места захвата отделения банка в киевском бизнес-центре, где гражданин Узбекистана угрожает взорвать бомбу.

На кадрах показана работа сотрудников полиции. Улицы рядом со зданием перекрыты.

МИД Узбекистана уточняет гражданство угрожающего взорвать бомбу в Киеве >>

Напомним, полиция не имеет информации, есть ли бомба у злоумышленника, так как он привязал к своей ноге шнур, который протянут к рюкзаку, и утверждает, что шнур идет напрямую к взрывному устройству.

Смотрите видео!