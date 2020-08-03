18:45 03 Августа 2020
Узбекистан
русўзбo’z
Прямой эфир
  • RUB142.37
  • EUR11896.04
  • USD10207.69
Поиск
Видео

Кадры с места захвата банка в бизнес-центре в Киеве - видео

Получить короткую ссылку
58 0 0
Новости
Все новости
Все новости
© Ruptly .
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/i/logo-itemprop.png
Sputnik Узбекистан
https://uz.sputniknews.ru/video/20200803/14693416/Kadry-s-mesta-zakhvata-banka-v-biznes-tsentre-v-Kieve---video.html

Появился ролик с места захвата заложника в киевском бизнес-центре. Как выглядит улица, на которой все происходит, - смотрите видео!

В Сети опубликован ролик с места захвата отделения банка в киевском бизнес-центре, где гражданин Узбекистана угрожает взорвать бомбу.

На кадрах показана работа сотрудников полиции. Улицы рядом со зданием перекрыты.

МИД Узбекистана уточняет гражданство угрожающего взорвать бомбу в Киеве >>

Напомним, полиция не имеет информации, есть ли бомба у злоумышленника, так как он привязал к своей ноге шнур, который протянут к рюкзаку, и утверждает, что шнур идет напрямую к взрывному устройству.

Смотрите видео!

Теги:
бомба, Террористы, Киев, Украина, Украина, узбекистанец, Узбекистанцы, Узбекистан, Узбекистан, видеоролик, Видео



Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Спорт
Обзоры
Мультимедиа
Россия празднует 90-летие ВДВ — фотолента
Кадры с места захвата заложника в Киеве
Кадры с места захвата банка в бизнес-центре в Киеве - видео
День железнодорожника: главное об АО "Узбекистон темир йуллари"



Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться