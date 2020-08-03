Кадры с места захвата банка в бизнес-центре в Киеве - видео

В Сети опубликован ролик с места захвата отделения банка в киевском бизнес-центре, где гражданин Узбекистана угрожает взорвать бомбу.
На кадрах показана работа сотрудников полиции. Улицы рядом со зданием перекрыты.
МИД Узбекистана уточняет гражданство угрожающего взорвать бомбу в Киеве >>
Напомним, полиция не имеет информации, есть ли бомба у злоумышленника, так как он привязал к своей ноге шнур, который протянут к рюкзаку, и утверждает, что шнур идет напрямую к взрывному устройству.
Смотрите видео!